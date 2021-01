Solvium Capital hat den ersten eigenen Publikums-AIF in den Vertrieb gegeben. Die Solvium Logistic Fund One GmbH & Co. geschlossene InvKG (Solvium Logistic Fund One) wird mittelbar in Unternehmen investieren, die darauf spezialisiert sind, in seit Jahrzehnten im Einsatz bewährtes und etabliertes Logistikequipment wie beispielsweise Wechselkoffer, Standardcontainer, Standard-Tankcontainer und Eisenbahnwagen zu investieren und gewinnbringend zu bewirtschaften.

