Die Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden ist in China 2020 um 14,6 Prozent auf 1,246 Millionen Exemplare gestiegen. Marktführer ist Tesla mit seinem Model 3. Das geht aus einem neuen Report des Center of Automotive Management (CAM) hervor. Mehr als 1,2 Millionen verkaufte E-Autos in 2020 - mit diesem Wert bleibt China der weltweit größte Absatzmarkt der Elektromobilität. In dieser ...

