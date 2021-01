Norwegen liegt in Bezug auf seine Wettbewerbsfähigkeit bei der Energiewende hinter Dänemark, Deutschland und Schweden. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Norway's competitiveness in the energy transition", die das Consultingunternehmen Boston Consulting Group (BCG) im Auftrag des norwegischen Unternehmerverbandes NHO auf seiner Jahreskonferenz am 07.01.2021 vorstellte. Ziel der Studie war es, die Wettbewerbsposition Norwegens im Vergleich zu zehn europäischen Ländern beim Übergang zu umweltfreundlicherer Energie quantitativ einzustufen. Dies berichtet das Informationsportal "BusinessPortal Norwegen'.Bei der Analyse der Wettbewerbsfähigkeit bewertet BCG die Faktoren Humankapital, Markt und Kapital, politische Rahmenbedingungen und Unterstützungsprogramme, Naturressourcen und Infrastruktur sowie Technologie und Innovation.

