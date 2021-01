Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) musste im Geschäftsjahr 2019/20 (endend am 30.09) einen Umsatzrückgang hinnehmen: Mit 1.335,5 Mio EUR rund 8,5 % weniger als im Vorjahr ( 1.459,3 Mio). Noch kräftiger ging das EBIT auf 177,6 Mio EUR (Vj. 264,7 Mio Euro) zurück. Und so lag die EBIT-Marge bei nur noch 13,3 % (Vj. 18,1 %). Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2020/2021 (endend 31.12.2020) kann man wieder an Vor-Corona Zeiten anknüpfen. Und die Kosteneinsparungen insbesondere bei Marketing und Vertrieb zeigen Wirkung. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 konnte man einen ...

