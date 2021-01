Bereits an einer ersten technischen Stabilisierungszone zog die Nachfrage beim Deutschen Aktienindex wieder an. Damit bleibt der kurzfristige Trend vorerst intakt. Selbst ein längerer Schwächeanfall würde die Prognose aber derzeit kaum gefährden. Von Andreas Büchler. Der DAX bewegt sich weiter in einem steigenden Trendkanal (grün), dess ...

