Schnell ein paar Fragen an Stefan Zmojda, Vorstandschef bei Wallstreet Online. Er gibt Auskunft, warum der Betreiber von Finanzportalen im 2020 den Einstieg in die Welt des Online-Brokerage wagte und wie sich der "Smartbroker" in seinen ersten Monaten geschlagen hat. Zmojda sagt aber auch, was für die weitere Entwicklung der Gesellschaft wichtig ist. Dies dürfte auch auf den Kursverlauf der Aktie (A2GS60) Einfluß nehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...