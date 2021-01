DGAP-News: Bullrich Media Ltd. / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

Bullrich Media Ltd.: Oro X Mining vermeldet wichtige Neuigkeiten für die Coriorcco-Exploration



19.01.2021 / 11:17

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Liebe Leserinnen und Leser, vor dem Jahreswechsel berichteten wir ausführlich über das große Potenzial dieser brandneuen auf dem kanadischen Kurszettel notierten Aktie. Der Aktienkurs stieg mittlerweile in diesem noch jungen Jahr bereits um über +40% und notiert in Deutschland nach den heutigen Neuigkeiten nahe dem Allzeithoch. Unternehmen: Oro X Mining Börsen: Toronto (TSX Venture), Frankfurt (Zweitlisting), Tradegate, Stuttgart, Berlin

WKN: A2QFAU

ISIN: CA68702W1077

Börsenkürzel Toronto: OROX Oro X wurde Ende 2020 unter Leitung des als als "Lead Advisors" weltbekannten Geologen Paul Matysek mit gegründet und unterstützt den erfahrenen CEO, Luis Zapata, tatkräftig bei der Auswahl und Akquisition potenziell starker Projekte. Beide kommen ursprünglich von erfolgreich übernommenen Rohstoffunternehmen, die oft zusammen mit den Milliardären und Rohstofflegenden Frank Giustra und Robert Friedland - einem Studienfreund von Apple-Gründer Steve Jobs - ins Leben gerufen und finanziert wurden. Das Team verfügt über enorme Erfahrungen und Erfolgsbeweise, die Milliardenwerte für Anleger schuf. Sie können hier und heute zu einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 21 Millionen Euro in einer potenziellen Milliardencompany investieren die in Peru sowie Ecuador zwei starke Goldprojekte entwickelt. Es gibt zum Start ins Neue Jahr gleich zwei unmittelbare Kurstreiber, die zeigen, dass ein Einstieg in die Aktie nun enorm aussichtsreich sein dürfte. Heute möchte ich Ihnen helfen, diese außergewöhnliche Chance zu bewerten, die diese Aktie bietet, nicht nur wegen ihrer 20-Mal höheren Goldgehalte als "normal" und weil der legendäre Paul Matysek, ein Insider, ein richtiges Ass im Rohstoffsektor ist. Anleger die jetzt mit den aktuellen NEWS zu günstigen Kursen kaufen und noch einsteigen, BEVOR der längst absehbare Newsflow beginnt, könnten hier glücklich werden. Oro X Mining

WKN: A2QFAU | ISIN: CA68702W1077 News Aktuell: Mit dieser englischsprachigen Nachricht sorgt das Unternehmen heute früh für Aufmerksamkeit

Ein 6-Jahres-Vertrag sichert uneingeschränkten Explorationszugang zu Coriorcco In Ländern wie Peru, ist neben den starken Projektdaten, die auf ein ergiebiges Goldvorkommen schließen lassen, weiter eine starke Beziehung zu den lokalen Einwohnern, die Voraussetzung zur Umsetzung eines erfolgreichen Minenprojekts. Heute veröffentlichte Oro X Mining eine wegweisende Meldung, bei der nun ein Sechsjahresvertrag zur Entwicklung und Exploration von Coriorcco geschlossen wurde. - Oro X Mining wird die lokale Ausbildung und Entwicklung fördern - Geophysik- und Probennahme-Kampagne 2021 soll im Februar beginnen, um Ziele für eine erste Coriorcco-

Bohrkampagne zu definieren.

Nahtloser Übergang in die Explorationsphase Mit dieser Vereinbarung hat Oro X deshalb einen Anbieter von 3D-induzierten Polarisationsvermessungen (3D IP) unter Vertrag genommen, der im Februar 2021 mit den Feldarbeiten beginnen wird. Die geophysikalischen Vermessungen und das gleichzeitige Oberflächenkartierungs- und Probenentnahmeprogramm werden Ziele für eine erste Coriorcco-Bohrkampagne definieren. "Wir freuen uns, mit dem Coriorcco-Explorationsprogramm 2021 zu beginnen, während sich Oro X auf seine erste Bohrkampagne zubewegt. Die IP-Vermessung und die 3D-Inversion werden uns sehr dabei helfen, qualitativ hochwertige Bohrziele zu generieren, die im späteren Verlauf dieses Jahres weiterverfolgt werden sollen. Zusammen mit Ground-Truthing und systematischen Probenahmen ist das Explorationsprogramm 2021 ein wichtiger Schritt zur Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung bei Coriorcco", wird Luis Zapata, CEO von Oro X Mining in der News zitiert. Das Projekt Coriorcco von Oro X ist ein sogenanntes epithermales Goldvorkommen, das sich durch leichte Abbaufähigkeit, hohe Goldgehalte und eine starke Ausdehnung auszeichnet, die auf Basis der starken historischen Daten auf ein wirtschaftlich starkes Vorkommen schließen lassen. Es beherbergt 17 epithermale Quarz-, Quarz-Karbonat- und Quarz-Karbonat-Adularia-Adern, die möglicherweise die oberen Bereiche eines ähnlichen epithermalen Systems mit geringer Sulfidierung darstellen. Hoher Goldgehalt und Ausbeute im Vor-Minenbetrieb erreicht Vor einer Dekade wurden zwei dieser Adern mittels eines 400 Meter langen Stollens abgebaut und über 5.720 Tonnen Erz mit durchschnittlich 7,5 Gramm pro Tonne Goldgehalt gewonnen, die zur Weiterverarbeitung an eine nahe gelegene Mühle geliefert wurden. Somit konnten vor dem nun erfolgten systematischen Explorationsbeginn bereits wichtige Schritte umgesetzt werden. Diese Daten sind von großer Bedeutung, weil sie einerseits die hohen Abbaugrade und andererseits die generelle Machbarkeit für einen Minenbetrieb bestätigen. Wir erwarten 2021 Kurse von mindestens 2,00 CA$ mit +150% Renditepotenzial Der Aktienkurs von Oro X Mining hat sich sehr stabil über die Korrektur im Goldsektor gehalten und sollte nun weiter nach oben streben. Wir sind seit Jahresbeginn der Ansicht, dass der aktuelle Kurs von rund 0,80 CA$, verbunden mit der gegenwärtigen Marktkapitalisierung von umgerechnet nur 21 Millionen Euro oder 34 Mio. CA$ - auf Basis von lediglich knapp 43 Millionen ausstehenden Aktien - den Wert der beiden Projekte, in Peru und die partnerschaftliche Entwicklung in Ecuador, auf Basis der bekannten Pläne des Managementteams nur unzureichend widerspiegelt. Mit der erfolgreichen Umsetzung der begonnenen Explorationskampagne sollte die Aktie in diesem Jahr ein Kursziel von 2,00 CA$ anstreben. Das ist aussichtsreich, zumal die Aktie zurzeit noch bei 0,80 CA$ notiert. Für ein dynamisches Kurspotenzial sorgt zudem, dass die früheren Finanzierungsrunden ohne wesentliche "Warrants" durchgeführt wurden und es darum keinen so genannten Überhang von neuen Papieren kommt, die sonst das unmittelbare Aufwärtspotenzial von Explorern bremsen könnten. Zudem liegt die Aktienquote des Managements mit weit über 20% höher als bei vergleichbaren Werten. Starker Chart-Ausbruch bei Oro X Mining Das alles führt zu einem starken Rückenwind für die in Peru und Ecuador tätige kanadische Gesellschaft Oro X Mining (WKN: A2QFAU - ISIN: CA68702W1077 - Symbol: OROX), die unter starken Umsätzen zuletzt ein hohes Interesse von Anlegerseite signalisierte. Über Oro X Mining Oro X Mining ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich derzeit auf die Exploration von hochgradigem Gold in Peru konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Coriorcco in Ayacucho, Peru. Die Gründer und das Management haben eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Steigerung des Shareholder Value. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.oroxmining.com. Herzliche Grüße



Ihre



Tenbagger-Redaktion Schauen Sie sich am besten gleich auch die neueste Investorenpräsentation an: MIT DIESEM LINK ERHALTEN SIE DIE IR-PRÄSENTATION IN EINER PDF-DATEI ________________________________________________________________________ Interessenkonflikt Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen"), dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handlungsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Bullrich Media Ltd ("Herausgeber") bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen: "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen. Hinweise gemäß § 34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Für die Berichterstattung über das Unternehmen Oro X Mining wurden Verfasser, Herausgeber und Vermittler entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Herausgeber, Verfasser und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien und Warrants. Vermittler könnten höhere Kurse nutzen, um selbige zu verkaufen, hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Bitte vollständigen Haftungsausschluss & Interessenkonflikte beachten. Impressum Angaben gemäß § 5 TMG: Bullrich Media Ltd Lidia Glinskaya

International House

24 Holborn Viaduct

London EC1A 2BN

United Kingdom Kontakt: Telefon: +44 20 7193 4992

E-Mail: info@tenbagger-report.de Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11893196

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Lidia Glinskaya Verfasser des Artikels: Tenbagger*

* Pseudonym (richtiger Name ist dem Herausgeber bekannt) Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss

19.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de