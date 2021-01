Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt etwas von seinem neuen Allzeithoch im Bereich von 42.000 Dollar zurückgekommen. Doch die Kauflaune der institutionellen Investoren hat das offenbar nicht getrübt - ganz im Gegenteil: DerDer Krypto-Vermögensverwalter Grayscale sorgt zu Wochenbeginn mit rekordverdächtigen Zukäufen für Aufsehen.Alleine am Montag hat das US-Unternehmen für mehr als 600 Millionen Dollar 16.244 Bitcoin am Markt eingesammelt - das entspricht der 18-fachen Menge dessen, was Miner täglich an ...

