Spürbare Zurückhaltung: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend nachgegeben. Zwar sorgten zeitweilig Spekulationen über ein umfangreicheres Konjunkturpaket in den USA für Auftrieb, in der Summe überwogen aber verschiedene Belastungsfaktoren. In erster Linie waren dies Befürchtungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und der Folgen der Gegenmaßnahmen. Daneben hielten sich viele Anleger im ...

