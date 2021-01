++ Europäische Märkte notieren am Dienstag höher ++ DE30 fällt nach höherer Eröffnung ++ Europäische Autoverkäufe sanken 2020 so stark wie noch nie ++ Der deutsche Leitindex startete in den heutigen Kassahandel höher, ist aber kurz nach Beginn der Sitzung in Richtung des gestrigen Schlusskurses gefallen. Der Index prallte von den Tagestiefs ab und notiert derzeit leicht höher als am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...