DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TESCO C.TR.SERV.14/24 MTN XS1082971588 20.01.2021 HZE/EOT
TESCO PLC 07/57 MTN XS0289810318 20.01.2021 HZE/EOT
TESCO PLC 07/47 MTN XS0295018070 20.01.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TESCO C.TR.SERV.14/24 MTN XS1082971588 20.01.2021 HZE/EOT
TESCO PLC 07/57 MTN XS0289810318 20.01.2021 HZE/EOT
TESCO PLC 07/47 MTN XS0295018070 20.01.2021 HZE/EOT
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