Köln (www.anleihencheck.de) - Für Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments, steht diese Woche ein Lieblingsthema im Fokus: Steigende Treasury-Renditen, die Anleger an potenzielle Risiken erinnerten, obwohl die Volatilität weiterhin sehr niedrig sei.Der Risk-on-Trade bleibe bisher jedoch auf Kurs. Nachdem die Experten von AXA Investment Managers in der vergangenen Woche eine bullische Sichtweise für Aktien und Unternehmensanleihen mit höherem Beta dargelegt hätten, seien die Nachrichtensendungen aktuell sehr unangenehm. Die Infektionsraten seien nach wie vor hoch und die Hospitalisierungsraten hätten in vielen Ländern jene der ersten Welle übertroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...