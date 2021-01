Durch die Corona-Pandemie hat der Bund im vergangenen Jahr so hohe neue Schulden aufgenommen wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Insgesamt wurden zusätzliche Kredite in Höhe von 130,5 Milliarden Euro aufgenommen, wie am Dienstag aus dem Finanzministerium verlautete.

Den vollständigen Artikel lesen ...