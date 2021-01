Das durch die Baloise 2017 initiierte InsurTech FRIDAY baut seine digitale Versicherungsplattform aus, um stärker wachsen zu können und um seine Profitabilität zu steigern. Die Bruttoprämien will das Unternehmen so in den nächsten fünf Jahren auf 150 Mio. Euro verfünffachen. Dazu verstärkt der digitale Versicherer, der bisher im Bereich Kfz- und Hausratversicherung aktiv ist, sein Führungsteam mit Nate Glissmeyer und Robin Latz.

