DJ MARKT USA/Aufwärts - Zwischen Quartalszahlen und Yellen-Anhörung

Nach dem verlängerten Wochenende dürfte die Wall Street mit Gewinnen in den Dienstag starten. Am Montag fand aufgrund des "Martin-Luther-King-Day" kein Handel statt. Dabei dürfte sich der Markt zwischen wichtigen Unternehmenszahlen und der Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des US-Senats bewegen.

Der Markt hofft, von der ehemaligen Chefin der US-Notenbank mehr über das geplante Konjunktur-Paket der neuen US-Regierung zu erfahren, heißt es. Schon vor ihrer Anhörung hat Yellen sich für ein umfangreiches Hilfspaket ausgesprochen. Berichten zufolge wird sie sich außerdem zum freien Wechselkurs des Dollar bekennen. Aus dem Umfeld des neuen US-Präsidenten Joe Biden war zu hören, dass kein niedrigerer Außenwert des Dollar angestrebt werde, um sich so Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,7 Prozent zu. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda.

Daneben steht die langsam Fahrt aufnehmende US-Berichtssaison im Fokus. Mit Goldman Sachs und der Bank of America legen zwei weitere US-Großbanken ihre Quartalszahlen vor. Am Freitag hatten JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo mit ihren Ergebnissen nicht überzeugt. Nachbörslich wird dann noch Netflix einen Blick in die Bücher gewähren.

Gegen den Trend zeigt sich die Pfizer-Aktie vorbörslich mit einem Minus von 0,2 Prozent. Der US-Pharmakonzern hatte am Freitag vor anstehenden Lieferkürzungen bei dem gemeinsam mit Biontech entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus für die EU gewarnt. Pfizer will in der Zeit seine Produktionskapazitäten verbessern. Der Impfstoff war als erster gegen das Coronavirus in der EU zugelassen worden und wird bereits weitflächig eingesetzt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2021 06:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.