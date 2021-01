Das Leben in Deutschland hat sich wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr so wenig verteuert wie seit 2016 nicht mehr. Die Inflationsrate lag 2020 vor allem wegen der günstigen Energie im Schnitt nur bei 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte und damit eine erste Schätzung von Anfang Januar bestätigte.

