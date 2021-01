Delta Air Lines sichert sich weitere Unterstützungen der US-Regierung. In einer neuen Vereinbarung mit dem US-Finanzministerium hat Delta eine Verlängerung der bisherigen Lohn- und Gehaltszuzahlungen bekommen. Das sogenannte Payroll Support Programm (PSP) Extension Agreement zielt konkret darauf auf, die Fluggesellschaft dabei zu unterstützen, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten.Insgesamt kann Delta 2,9 Mrd. US-Dollar von der Regierung erwarten. Das Geld ist allerdings auch an umfangreiche Bedingungen geknüpft. So ist der Verwendungszweck an die Auszahlung von Löhnen und Gehälter gebunden. Delta verpflichtet sich, bestimmte, von der Regierung als essenziell angesehene Strecken weiterhin zu bedienen. Für das Management bestehen Gehaltskappungen bis zum 1. Oktober 2022 und Aktienrückkaufprogramme sowie die Auszahlung von Dividenden sind bis zum 31. März 2022 untersagt. Kündigungen vonseiten Deltas sind bis zum 31. März 2021 untersagt.

