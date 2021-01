Hat die Marke "Iron Energy" mit Box-Ikone Mike Tyson auf dem Label das Zeug zur Kultmarke in den USA? LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FRA: LL1, OTC: LHLNF) glaubt fest daran und arbeitet mit Hochdruck am Produktlaunch für den Mike Tyson Energy Drink "Iron Energy" in den USA. Zur weiteren Vertriebsunterstützung hat sich LeanLife jetzt die professionellen Dienste des Getränkespezialisten Eclypse LLC gesichert. Das Team ...

Den vollständigen Artikel lesen ...