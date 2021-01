Doré Copper Mining besitzt in Québec mehrere Gold-Kupfer-Vorkommen und eine Verarbeitungsanlage. CEO Ernie Mast will zügig in Produktion gehen und umgerechnet 100.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr liefern. Das entspricht mehr als dem Achtfachen des Börsenwerts! Somit dürfte die Aktie zu den günstigsten im Rohstoffsektor Nordamerikas zählen.

Die vielleicht günstigste Kupfer-Gold-Aktie Kanadas

Am vergangenen Mittwoch ließ Ernie Mast die Katze aus dem Sack. Der eher zurückhaltende Vorstandschef von Doré Copper Mining (0,73 CAD | 0,46 Euro; CA25821T100) stellte sein Unternehmen auf der virtuellen SF Online-Konferenz internationalen Investoren vor (siehe Video unten). Mast gab ein klares Ziel für Doré Copper aus. Man will zügig in Produktion gehen und strebt dann eine Förderung von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent oder umgerechnet 100.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr an. Das entspricht bei den momentanen Preisen Einnahmen von rund 229 Mio. CAD pro Jahr, also mehr als das Achtfache des aktuellen Börsenwerts. Solch eine Relation dürften Sie kaum auf dem Kurszettel finden, schon gar nicht für eine Firma in einer politisch stabilen Mining-Jurisdiktion ...

