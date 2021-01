Thema heute:

MAGNA sichert sich Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen für den Fisker Ocean

Magna hat die Zusammenarbeit mit Fisker bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) für den voraussichtlich Ende 2022 auf den Markt kommenden Fisker Ocean SUV bestätigt.

Dieser neue Auftrag unterstreicht die Fähigkeit von Magna, Skaleneffekte und Effizienz in die Mobilitätslandschaft einzubringen, und stellt eine wichtige Erweiterung der EV-Plattform-Sharing-, Fahrzeugentwicklungs- und Fertigungskooperation dar, die die beiden Unternehmen im vergangenen Oktober angekündigt haben.

Die Zusammenarbeit von Magna und Fisker zielt darauf ab, einzigartige ADAS-Funktionen und eine Reihe von Softwarepaketen zu entwickeln, die auf einer skalierbaren Domänencontroller-Architektur basieren. Neben der Nutzung von Kameras und Ultraschallsensoren enthält das ADAS-Paket eine einzigartige und marktführende Radartechnologie für die digitale Bildgebung. ICON RADAR wurde gemeinsam mit dem in Austin, Texas, ansässigen Technologie-Startup Uhnder entwickelt und ist die erste Single-Chip-Radarlösung für digitale Bildgebung für den Automobilmarkt.

"Eines unserer strategischen Ziele ist es, neue Geschäftsfelder in den Bereichen zu erschließen, in denen wir die einzigartigen Stärken von Magna als Wettbewerbsvorteil voll ausspielen können", sagte Swamy Kotagiri, CEO von Magna. "Unsere Zusammenarbeit mit Fisker ist ein gutes Beispiel - wir können einem neuen OEM wie Fisker eine flexible und skalierbare EV-Plattform, ein komplettes ADAS-Paket, gemeinsame Fahrzeugentwicklung und -herstellung bieten. Durch frühzeitiges Engagement und eine enge Zusammenarbeit mit solchen Kunden können wir eine schnelle Kommerzialisierung und Synergien einschließlich Kosteneffizienz erzielen, was der Branche insgesamt zusätzliche Vorteile bringt."

Fisker und Magna haben kürzlich die endgültige Plattformvereinbarung und die erste Fertigungsvereinbarung abgeschlossen, nur zwei Monate nach den ursprünglichen Rahmenvereinbarungen. Der Fisker Ocean SUV wird zunächst exklusiv von Magna in Europa hergestellt und nutzt die Elektrofahrzeug-Architektur von Magna in Kombination mit dem Fisker-Flexible Platform Adaptive Design (FF-PAD), um eine leichte, aluminiumhybrid basierte FM29-Plattform für den Fisker Ocean zu schaffen.

"Die Möglichkeit, Fisker-Intelligent Pilot-Technologien ab dem Start in den Fisker Ocean SUV zu integrieren, ist für das gesamte Programm von entscheidender Bedeutung", sagte Henrik Fisker, Chairman und CEO Fisker.

