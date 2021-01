Leipzig (ots) - Seit 2004 erfüllt Moderatorin und Sängerin Uta Bresan in ihrer Sendung "Musik für Sie" Musikwünsche. Ab 22. Januar 2021 wird das Format nun monatlich und live ausgestrahlt. Im Anschluss an die Fernsehsendung wird "Musik für Sie" auf www.facebook.com/meineschlagerwelt (http://www.facebook.com/meineschlagerwelt) und bei www.meine-schlagerwelt.de (http://www.meine-schlagerwelt.de) als Livestream weitergeführt. Dort finden die Nutzerinnen und Nutzer in jeder Folge ein exklusives Interview mit einem Schlagerstar.Uta Bresan wird die Sendung künftig in einem neuen "Musik für Sie"-Studio präsentieren und dort noch mehr Zuschauerwünsche erfüllen, mit Musikstars sprechen und auch viel persönliche Grüße von den Zuschauerinnen und Zuschauer überbringen.Ob runder Geburtstag, großes Jubiläum oder eine wichtige Hilfe in der Not - diese Sendung wird zur Plattform, um mit Wunsch-Musik "Danke" oder "Herzlichen Glückwunsch" zu sagen.Peter Heller, das Gesicht des MDR-Onlineportals "Meine Schlagerwelt", wird Uta Bresan zur Seite stehen. Über unterschiedliche MDR-Onlinekanäle, wie Facebook, Instagram und WhatsApp (facebook.com/meineschlagerwelt (https://www.facebook.com/MeineSchlagerwelt/); instagram.com/meineschlagerwelt (https://www.instagram.com/meineschlagerwelt/); WhatsApp: 0151 24028332) können die Fans mit ihm die Sendung live mitgestalten.Einer der bekanntesten Entertainer Deutschlands, Ross Antony, ist für "Musik für Sie" im Außeneinsatz. Er wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für zahlreiche Überraschungen sorgen.In der ersten Sendung begrüßt Uta Bresan unter anderem Ute Freudenberg und DJ Ötzi. Auf deren gerade eben im Januar gefeierten Geburtstagsjubiläen, wird nicht nur angestoßen - in unterhaltsamen Gesprächen plaudert Uta Bresan mit den beiden Musikstars auch über das Leben und zukünftige Pläne.Die Sendung ist ab 22. Januar sieben Tage in der Mediathek abrufbar.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 0064 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4816054