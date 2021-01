FORT LAUDERDALE/ FLORIDA (IT-Times) - Der US-amerikanische Softwareentwickler Citrix Systems hat einen weiteren Zukauf im Auge und will das Unternehmen Wrike übernehmen. Citrix Systems Inc. (Nasdaq: CTXS) befindet sich in Gesprächen mit dem Private Equity Unternehmen Vista über eine Übernahme von Wrike...

Den vollständigen Artikel lesen ...