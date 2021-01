Das nach Abstürzen weltweit mit Flugverbot belegte Boeing-Modell 737 MAX darf in Kürze auch in Europa wieder abheben. Die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA werde in der kommenden Woche die Freigabe erteilen, sagte EASA-Chef Patrick Ky am Dienstag bei einem Pressegespräch mit dem Luftfahrt-Presse-Club.

Den vollständigen Artikel lesen ...