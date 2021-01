Der DAX startet allen Lockdown-Ängsten zum Trotz positiv in den Handelstag. Im Verlauf des Vormittags schmolzen die Kursgewinne allerdings wie Butter in der Sonne. Zum Mittag notiert der Leitindex immerhin noch mit 0,1% im Plus bei gut 13.850 Punkten. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. TUI (WKN TUAG10) Täglich grüßt das Murmeltier: Erneut am häufigsten gehandelt werden die Bezugsrechte auf die TUI-Aktie. Die Papiere sind unter den Anlegern gefragt; folglich steigt der Kurs um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...