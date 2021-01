Die Aktie von Evotec hat sich in den vergangenen Monaten sehr stark entwickelt. Im 3-Monatsvergleich gehört das Papier mit einem Plus von gut 28 Prozent zu den 14 besten Werte im MDAX. Am heutigen Dienstag muss man in der MDAX-Liste allerdings lange suchen, bis man auf die Aktie von Evotec stößt. Mit einem Minus von mehr als vier Prozent auf 28,27 Euro ist sie am frühen Nachmittag der größte der Verlierer des Tages im MDAX. Nur CTS Eventim verliert noch ähnlich stark.Eine Analystenabstufung hat ...

