FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die seit einigen Tagen bereits stark laufenden Aktien von Eckert & Ziegler haben am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Aktuell steht die Bestmarke bei 56,20 Euro. Am Nachmittag kosteten die Papiere des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns 55,10 Euro und damit 8,6 Prozent mehr als am Vortag. Im SDax der kleineren Unternehmen zählten sie damit zu den größten Gewinnern.

Seit Anfang November sind die Papiere allmählich von 40 auf 45 Euro nach oben geklettert, wo sie sich dann erst einmal eine Atempause gegönnt haben. Seit Mitte der vergangenen Woche griffen die Anleger dann wieder verstärkt zu. Am Vortag hatten die Titel auf Tageshoch mit 50,75 Euro den Handel beendet und sich damit ihrem Zwischenhoch von 51 Euro aus dem Januar 2020 genähert. An diesem Vormittag ließen sie nicht nur dieses hinter sich, sondern auch gleich das alte Rekordhoch von 51,50 Euro vom Dezember 2019.

Analyst Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser sieht damit das Kurspotenzial aber längst nicht ausgereizt. Er erhöhte sein Kursziel von 52,50 auf 70 Euro. Eckert & Ziegler werde im Bereich Radiopharma zu dem, was Sartorius im Bereich Biopharma bereits sei, schrieb er in seiner aktuellen Studie. Die Berliner seien einzigartig positioniert, um aus diesem schnell wachsenden Markt Kapital zu schlagen./ajx/jha/