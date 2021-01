Die zusätzlichen Corona-Hilfen für Unternehmen werden mindestens zehn Milliarden Euro kosten. "Wir werden in den nächsten Wochen, weil es vielen auch schlechtgeht und sie verzweifelt auf die Hilfen warten, noch mal in einer zweistelligen Milliardenhöhe helfen müssen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstag RTL/ntv.

Den vollständigen Artikel lesen ...