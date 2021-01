Partnerschaft und integrierte Steuersoftware vereinfachen die Einhaltung von Steuervorschriften und sorgen so für ein nahtloses Kundenerlebnis

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Jan. 19, 2021(NASDAQ: VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Steuertechnologie und -dienstleistungen, hat bekannt gegeben, dass es seine Beziehung zu Adobe als Premier Partner im Rahmen des Adobe Exchange Program ausweitet. Vertex wird weiterhin nahtlos integrierte Steuerberechnungsfunktionen für Magento Commerce, Teil der Adobe Experience Cloud, bereitstellen.



Vertex bietet eine Steuertechnologie-Automatisierungslösung für Magento Commerce-Händler, die Umsatzsteuern erheben sowie Rücksendungen verbuchen und entsprechende Rückzahlungen leisten müssen. Die ständigen Änderungen von Regeln und Sätzen über verschiedene Gerichtsbarkeiten, Bundesstaaten und Produkte hinweg erfordern eine automatisierte Software, um die Steuern im Laufe der gesamten Kaufabwicklung genau zu berechnen. Vertex zählt zu einer ausgewählten Anzahl von Partnertechnologien, die im zentralen Magento Commerce-Code gebündelt sind, um den Onboarding- und Wartungsprozess für Händler zu vereinfachen.

"Da die Komplexität der Omnichannel-Umgebung weiter zunimmt, steigt auch die Nachfrage nach integrierten Steuerlösungen", so David DeStefano, President und CEO von Vertex. "Wir fühlen uns geehrt, unsere langfristige Geschäftsbeziehung mit Adobe fortzusetzen, damit Kunden von Magento Commerce auch in den komplexesten Steuerszenarien darauf vertrauen können, dass alle Steuervorschriften eingehalten werden. So können sie sich stärker auf strategische Geschäftsinitiativen konzentrieren."

"Durchunsere Partnerschaft mit Vertex können unsere gemeinsamen Händler den Verbrauchern ein nahtloses Online-Einkaufserlebnis bieten", erklärt Nik Shroff, Senior Director, Global Technology Partners bei Adobe. "Händler, die unsere Plattform nutzen, haben somit integrierten Zugriff auf die neuesten Sätze und Regeln, um die Einhaltung von Steuervorschriften zu gewährleisten."

Erfahren Sie mehr über die engere Partnerschaft.

Über Vertex

Vertex, Inc.ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und zuverlässig wachsen können. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf die indirekten Steueranforderungen der wichtigsten Geschäftsbereiche verschiedener Branchen zugeschnitten werden können, einschließlich Vertrieb und Verbrauchernutzung sowie Mehrwert und Gehaltsabrechnung. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com, oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitterund LinkedIn.

Quelle: Vertex, Inc.

Unternehmenskontakt:

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

+1 484.595.6142

Kontakt für Investor Relations:

Ankit Hira oder Ed Yuen

Solebury Trout für Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com

+1 610.312.2890