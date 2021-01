Arne Tölsner verantwortet seit 01.01.2021 das gesamte Geschäft von Allianz Global Investors (AllianzGI) mit institutionellen und Privatkunden in Deutschland. Als Head of Distribution Germany von Allianz Global Investors (AllianzGI) berichtet er an Barbara Rupf Bee, Head of EMEA. Zusätzlich bleibt er weiterhin für den institutionellen Vertrieb in Österreich und der Schweiz zuständig.

