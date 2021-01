1. Knock-out-Call auf Deutsche Infineon (WKN MA3TSR) Das meistgehandelte Derivat unter Stuttgarter Anlegern ist heute ein Knock-out-Call auf den Chip-Hersteller Infineon. In diesem Papier werden mehrheitlich Kauforders ausgeführt. Auch die Aktie des DAX-Unternehmens präsentiert sich weiter stark und legte in den letzten dreißig Tagen über 15% zu. 2. Call-Optionsschein auf SONY (WKN MA41N2) Auch in einem Call-Optionsschein auf den japanischen SONY-Konzern finden sich mehrheitlich Käufer wieder. Das ...

