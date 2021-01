DJ SAP bietet Qualtrics-Aktien für 22-26 USD/Volumen bis 1,47 Mrd USD

Von Hans-Joachim Koch und Colin Kellaher

FRANKFURT (Dow Jones)--Die SAP SE will ihre US-Softwaretochter Qualtrics International Inc für 22 bis 26 Dollar je Aktie an die Börse bringen. Damit wird diese mit gut 13 Milliarden Dollar bewertet. SAP hatte Qualtrics im Januar 2019 für 8 Milliarden Dollar erworben.

Angeboten werden sollen 49,2 Millionen Aktien, was basierend auf dem Mittelpunkt von 24 Dollar einem Wert von 1,18 Milliarden Dollar entspricht. Außerdem besteht eine Mehrzuteilungsoption über bis zu 7,38 Millionen Aktien. Im Maximalfall, also bei Mehrzuteilungsoption und Ausgabekurs 26 Dollar, beliefe sich der Erlös somit auf 1,47 Milliarden Dollar.

Die jetzt im Börsenprospekt genannte Spanne liegt an beiden Enden um 2 Dollar über der ersten Indikation des deutschen Softwarekonzerns von Ende Dezember.

Laut dem Börsenprospekt werden nach dem IPO und bei Nutzung der Mehrzuteilungsoption 510,2 Millionen Aktien ausstehen. Daraus errechnet sich ein Marktkapitalisierung von bis zu 13,2 Milliarden Dollar.

Im Juli 2020 hatte SAP erstmals die Absicht geäußert, die auf die Auswertung von Kundenerfahrungen (Customer Experience) spezialisierte Tochter an die Börse zu bringen. Das Qualtrics-Listing soll an der Nasdaq mit dem Börsenkürzel "XM" erfolgen. Morgan Stanley und JP Morgan begleiten den Börsengang.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/smh/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2021 08:28 ET (13:28 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.