Die SAP-Tochter Qualtrics will bei ihrem Börsengang an der New Yorker Nasdaq bis zu 1,47 Milliarden Dollar einnehmen. Qualtrics schraubte angesichts der hohen Nachfrage die Preisspanne auf 22 bis 26 Dollar nach oben, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht.

Den vollständigen Artikel lesen ...