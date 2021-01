DGAP-News: Productsup Holding SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

19.01.2021

Productsup Holding SE Berlin Amtsgericht Berlin (Charlottenburg, HRB 209275) Absage der außerordentlichen Hauptversammlung

Die für Mittwoch, den 20.01.2021, um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Nordwind Capital GmbH, Residenzstraße 18, 80333 München, einberufene außerordentliche Hauptversammlung der Productsup Holding SE wird hiermit abgesagt. Die am 16.12.2020 im Bundesanzeiger bekanntgemachte Einladung ist damit gegenstandslos. Berlin, im Januar 2021 Productsup Holding SE Der Vorstand

