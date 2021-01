Erst in der letzten Woche hat die Aktie des chinesischen E-Auto-Startups Nio ein neues Rekordhoch markiert. Seitdem hat der Wert mit enormen Korrekturbewegungen zu kämpfen. Am Freitag hat das Papier dabei eine wichtige Marke unterschritten. So können Sie jetzt optimal von diesem Signal profitieren.Nach dem erfolgreichen Rebound am 14. Dezember kämpfte sich die Nio-Aktie peu à peu nach oben. Am 8. Januar knackte sie dabei das bisherige Allzeithoch bei 57,20 Dollar und markierte am Folgetag ein neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...