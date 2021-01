Der Modehandel befürchtet eine Zuspitzung der Situation durch eine Verlängerung des Lockdowns. Die Winterware stapele sich in den Läden, so Steffen Jost, Präsident des Handelsverbandes Textil (BTE). Jost warnt: "Jeder Tag, an dem die Läden zusätzlich geschlossen bleiben, verschärft die Probleme massiv."Die Not vieler Textilhändler sei heute schon sehr groß, betonte Jost. Die vom Staat angekündigten vereinfachten und verbesserten Hilfen, müssten deshalb spätestens im Februar fließen. Dann beginne ...

