Wegen des "Martin Luther King Day" wurde an der Wall Street gestern nicht gehandelt. Vor dem Wochenende hat sich der Dow Jones mit einem Minus von rund einem halben Prozent aus dem Handel verabschiedet. Bei den Einzelthemen geht es heute um Netflix, Goldman Sachs, Bank of America und Boeing. Andreas Agly kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.