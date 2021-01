--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: NEOS-Reaktion im sechsten Absatz --------------------------------------------------------------------- Die coronabedingte Wirtschaftskrise schlägt sich weiter am Arbeitsmarkt nieder. Aktuell sind 440.384 Personen in Kurzarbeit, um 25.611 mehr als in der Vorwoche, gab das Arbeitsministerium am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...