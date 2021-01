Neben Plug Power hat auch der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power am Dienstag die Aufholjagd gestartet: Nachdem die Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten war, legt der Wert im deutschen Handel deutlich zu. Nach einer feiertagsbedingten Handelsunterbrechung am Montag liefern zudem die US-Anleger zudem weitere Unterstützung.Im US-Handel notiert die Ballard-Power-Aktie zeitweise 11,4 Prozent höher bei 34,37 Dollar. Nach harten Rücksetzern wie dem in der Vorwoche sind derartige ...

