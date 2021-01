Auch New York erlebt in den Wintermonaten einen erneuten Anstieg der Coronazahlen. Um die Covid-Testrate unter jungen Menschen zu erhöhen, setzt die Stadt jetzt auch auf Influencer-Marketing. New York war in der ersten Coronawelle 2020 eine der am stärksten betroffenen Städte der Vereinigten Staaten. In den vergangenen Wochen stiegen die Infektionszahlen in der Ostküstenmetropole erneut stark an. Seit Jahresbeginn erlagen mehr als 450 New Yorker der Lungenkrankheit Covid-19. Um das Infektionsgeschehen im Auge zu behalten, hat die Betreibergesellschaft der elf öffentlichen New Yorker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...