DJ HSBC schließt 2021 in Großbritannien 82 Filialen

Von Sabela Ojea

LONDON (Dow Jones)--Die HSBC Holdings will ihr Filialnetz in Großbritannien in diesem Jahr deutlich verkleinern. Wie die Bank mitteilte, sollen 82 Filialen geschlossen werden. Als Grund verwies das Institut auf das sinkende Kundenaufkommen. Immer mehr Kunden nähmen Bankdienstleistungen über das Internet in Anspruch. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl derer, die eine Filiale aufsuchten, um ein Drittel gesunken.

Die Anzahl der britischen Bankfilialen sinkt durch die Schließung auf 511. Ein Sprecher der HSBC Holdings plc erklärte, dass möglichst alle von der Schließung betroffenen Mitarbeiter in anderen Filialen weiterbeschäftigt werden sollen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2021 10:06 ET (15:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.