Mainz (ots) - Das volle Wintersportprogramm erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer vom 21. bis 24. Januar 2021 bei "ZDF SPORTextra" - live und in Zusammenfassungen. Den Auftakt bildet am Donnerstag, 21. Januar 2021, ab 14.05 Uhr das Einzelrennen der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Antholz. Auch alle weiteren Wettbewerbe in der italienischen Biathlon-Hochburg stehen an den Folgetagen bis einschließlich Sonntag, 24. Januar 2021, auf dem ZDF-Sportprogramm: das Einzelrennen der Männer, die Massenstartrennen sowie beide Staffeln. Die Rennen kommentieren erstmals Anja Fröhlich (Frauen) und Martin Schneider (Männer) zusammen mit Herbert Fritzenwenger. Für Moderation und Analyse steht wie immer Alexander Ruda bereit, der erneut auf die Fachkompetenz von Sven Fischer und Laura Dahlmeier zugreifen kann.Neben Biathlon überträgt das ZDF weitere Events des Wintersportwochenendes: Dazu zählen die legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, der Ski-alpin-Weltcup in Crans-Montana, Skispringen, Nordische Kombination und Langlauf in Lahti sowie die Rodel- und Bob-Wettbewerbe in Innsbruck und am Königssee. Dazu kommt eine Zusammenfassung des Freitagsspiels der Deutschen Eishockey Liga zwischen Straubing Tigers und Adler Mannheim.Die ZDF-Wintersport-Übertragungen in der Übersicht:Donnerstag, 21. Januar 202114.05 Uhr bis 16.00 Uhr "ZDF SPORTextra": Biathlon Antholz/Italien: Einzel FrauenFreitag, 22. Januar 202111.15 Uhr bis 15.00 Uhr "ZDF SPORTextra": Ski alpin Abfahrt Männer, Kitzbühel/Österreich und Abfahrt Frauen, Crans-Montana/Schweiz; Skeleton Frauen, Königssee; Biathlon Antholz/Italien: Einzel MännerLivestream auf zdfsport.de:10.00 Uhr: Ski alpin Abfahrt Frauen, Crans-Montana/Schweiz18.00 Uhr: Skispringen Qualifikation, Lahti/FinnlandSamstag, 23. Januar 20219.50 Uhr bis 18.05 Uhr: "ZDF SPORTextra": Ski alpin Abfahrt Frauen, Crans-Montana/Schweiz, Abfahrt Männer, Kitzbühel/Österreich; Rodel-Weltcup, Innsbruck/Österreich; Nordische Kombination, Lahti/Finnland; Biathlon Massenstart Frauen und Staffel Männer, Antholz/Italien; Bob-Weltcup, Königssee; Skispringen Männer, Lahti/Finnland und Frauen, Ljubno/Slowenien; Langlauf, Lahti/Finnland; Eishockey DEL: Straubing Tigers gegen Adler MannheimSonntag, 24. Januar 202110.15 Uhr bis 17.00 Uhr: "ZDF SPORTextra": Nordische Kombination, Lahti/Finnland; Ski alpin Super G Männer, Kitzbühel/Österreich, Super G Frauen Crans Montana/Schweiz; Rodel-Weltcup, Innsbruck/Österreich; Bob-Weltcup, Königssee; Biathlon Massenstart Männer und Staffel Frauen, Antholz/Italien; Skispringen Männer, Lahti/Finnland und Frauen, Ljubno/Slowenien; Langlauf, Lahti/Finnland; Shorttrack-EM Danzig/Polen; Langlauf Lahti/Finnland