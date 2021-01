Inmitten der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten häuft die US-Bank Goldman Sachs Milliardengewinne an. Sie profitierte wie ihre Wettbewerber JP Morgan und Citi von dem Boom an den Börsen und steigerte den Überschuss im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar, wie Goldman Sachs am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...