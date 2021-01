Wiesbaden (ots) - Das Power Plate Training - Millionen Menschen weltweit sind bereits überzeugt, denn mit bis zu 2.400 Muskelkontraktionen können nahezu 100% der Muskelfasern erreicht werden!Die Power Plate ist effektiv, supereinfach zu bedienen und mit nur 10 Minuten Training am Tag - sozusagen auch im kleinen, privaten Home-Fitness-Studio - eine tolle Idee für alle, die wenig Zeit, aber den Wunsch haben, auch zu Hause fit zu bleiben.Das Power Plate Relax to Go-Set ist eine tolle Ergänzung für Dein Power Plate Training. Es besteht aus allen drei innovativen, mobilen Vibrationsmassagegeräten:Power Plate Pulse, Power Plate Roller, Power Plate Dual Sphere- helfen verspannte Muskulatur und verklebte Faszien im gesamten Körper zu lockern- die Durchblutung fördern- die Flexibilität erhöhen können- das Aufwärmen und die Regeneration vor und nach dem Training beschleunigen Alle Infos gibt es im Power Plate Shop: www.powerplate.de/shop (http://www.powerplate.de/shop)Für die Power Plate gibt es über 1.300 verschiedene Übungen. Hier erhältst du einen Einblick in verschiedene Anwendungsbereiche:www.powerplate.de/fitnessprogramme (http://www.powerplate.de/fitnessprogramme)www.powerplate.de/healthcareprogramme (http://www.powerplate.de/healthcareprogramme)Mit der zusätzlichen Power Plate Trainings App hat man sogar seinen persönlichen virtuellen Trainer direkt auf dem Smartphone und die Auswahl aus über 100 fertigen Programmen. Aus über 1.300 Übungen kann man sich auch seinen individuellen Trainingsplan erstellen. Mehr Infos gibt es hier: www.powerplate.de/app (http://www.powerplate.de/app)Hole Dir jetzt dein persönliches Angebot für dein Home-Workout: beratung@powerplate.de (mailto:beratung@powerplate.de)www.powerplate.de/my (http://www.powerplate.de/my)Pressekontakt:Alesha Waldtmarketing@powerplate.de+49 6122 17074-0Original-Content von: Power Plate GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146245/4816321