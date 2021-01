Konkret auf dem Gebiet der Karbon-Technologie mit umfangreichen Verwendungen des Karbons als Rohstoff in sehr verschiedenen Produkten. Vor 3 Jahren notierte die Aktie von SGL noch bei rd. 14 € und bildete in den letzten Monaten eine Stabilisierung knapp über 2 €.



Karbon ist ein Verbundmaterial im Auto-Bau. Außerdem in allen Produkten mit hoher Stabilität und sehr geringen Gewichten. Mit der Brennstoffzellentechnik erhielt SGL Carbon soeben eine zusätzliche Stütze als Katalysator in der Brennstoffzelle selbst.



SGL Carbon arbeitet seit Jahren mit der Auto-Industrie zusammen. Großaktionäre sind Susanne Klatten und BMW sowie in einem kleineren Umfang auch VW. Die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien bietet eine zusätzliche Komponente für synthetische Grafit-Anoden. Schließlich: Halbleiter aus Siliziumkarbid verstärken die Leistungselektronik in Batterien.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



