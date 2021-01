Die Wiener Börse hat am Dienstag im Plus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX stieg dabei bereits in den ersten Handelsminuten über die Marke von 3.000 Punkten, über der er zuletzt im Februar 2020 notiert hatte. Die Coronakrise hatte das wichtigste österreichische Börsenbarometer in weiterer Folge im März vergangenen Jahres bis auf 1.622,95 Punkte gedrückt.Am Dienstag zog der Leitindex in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...