London (ots/PRNewswire) - - In der zweiten Jahreshälfte 2020 steigen die Transaktionsvolumen um 18 % und die Transaktionswerte um 94 %- Mega-Deals verdoppeln sich im zweiten Halbjahr- Die Teilsektoren Technologie und Telekommunikation erleben das höchste Wachstum, während die Nachfrage nach digitalen Assets steil nach oben weist- Special-purpose Acquisition Companies (SPACs) konnten etwa 70 Mrd. USD Kapital einsammelnM&A-Bewertungen weisen steil nach oben, wobei viele digitale oder technologiebasierte Assets, die die globale Transaktionsaktivität vorantreiben, von hohen Bewertungen und einem intensivem Wettbewerb gekennzeichnet sind, so die neueste Global M&A Industry Trends (https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends.html)-Analyse von PwCs.Die Analyse untersucht für das zweite Halbjahr 2020 die globale Transaktionsaktivität und stützt sich dabei auch auf die Kenntnisse der PwC-Experten für diese Branche, um wichtige Trends, die als Treiber der M&A-Aktivität fungieren, sowie voraussichtliche Investitions-Hotspots für 2021 zu identifizieren.Trotz der durch COVID-19 entstandenen Unsicherheit gab es in der zweiten Jahreshälfte 2020 einen Anstieg der M&A-Aktivität."COVID-19 ermöglichte den Unternehmen einen seltenen Einblick in ihre Zukunft, und vielen gefiel es nicht, was sie sahen. Eine Beschleunigung der Digitalisierung und Transformation ihrer Unternehmen wurden ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt, wobei M&A die schnellste Möglichkeit zur Realisierung dieses Wandels bieten. Auf diese Weise entstand ein Umfeld, in dem die richtigen M&A stark umkämpft sind", sagt Brian Levy, PwC's Global Deals Industries Leader, Partner, PwC US.Unter anderem lassen sich aus der Transaktionsaktivität in der zweiten Jahreshälfte 2020 folgende Erkenntnisse ableiten:- Beim Dealmaking wurde in der zweiten Jahreshälfte ein Wachstum verzeichnet, wobei die globalen Tansaktionsvolumen bzw. Transaktionswerte im Vergleich zur ersten Jahreshälfte um 18 % bzw. 94 % zulegten. Darüber hinaus konnten Transaktionsvolumen und -werte auch im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2019 einen Zuwachs erzielen.- Die gestiegenen Transaktionswerte in der zweiten Jahreshälfte 2020 sind teilweise auf die zunehmende Zahl an Mega-Deals zurückzuführen (mehr als 5 Mrd. USD). Insgesamt wurde im zweiten Halbjahr 2020 der Abschluss von 56 Mega-Deals verkündet, während es in der ersten Jahreshälfte nur 27 waren.- In den Teilsektoren Technologie und Telekommunikation war der höchste Anstieg an Transaktionsvolumen und -werten im zweiten Halbjahr 2020 zu beobachten, wobei die Transaktionsvolumen im Bereich Technologie um 34 % und die Transaktionswerte um 118 % nach oben gingen. In der Telekommunikationsbranche stiegen die Transaktionsvolumen um 15 %, während die Transaktionswerte aufgrund von drei Telekom-Mega-Deals mit einem Plus von fast 300 % einen großen Sprung nach oben verzeichnen konnten.- Auf regionaler Basis stiegen die Transaktionsvolumen vom ersten zum zweiten Halbjahr um 20 % in Nord- und Südamerika, um 17 % in EMEA und um 17 % im asiatisch-pazifischen Raum. Auf dem amerikanischen Kontinent konnte für die Transaktionswerte ein Plus von mehr als 200 % und damit der größte Zuwachs verzeichnet werden, was einigen bedeutenden Mega-Deals im zweiten Halbjahr geschuldet war. COVID-19 heizt die Transaktionsaktivität für digitale und Technologiewerte in einem hart umkämpften Markt anAngetrieben von makroökonomischen Faktoren wurden begehrte Assets hoch bewertet und hart umkämpft. Dazu gehören unter anderem niedrige Zinsen, das Verlangen nach dem Erwerb innovativer, digitaler oder technologiegestützter Unternehmen und ein Überangebot an verfügbarem Kapital sowohl von Konzernen (mehr als 7,6 Billionen USD an flüssigen Mitteln und börsengängigen Wertpapieren) als auch von Käufern aus dem Private-Equity-Bereich (1,7 Billionen USD).Im Vergleich dazu schaffen die Assets in Sektoren, die besonders schwer von der Pandemie betroffen (wie die Industrieproduktion) oder durch die Umstellung auf Nullemission geprägt sind, strukturelle Änderungen, die von den Unternehmen bewältigt werden müssen. Wenn die Zukunftsfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand steht, halten Unternehmen möglicherweise nach M&A-Möglichkeiten Ausschau oder möchten ihren Wert durch Umstrukturierungsmaßnahmen bewahren.Dealmaker ziehen Wertschöpfung nun auch bei nicht-traditionellen Quellen in BetrachtNicht-traditionelle Quellen der Wertschöpfung, wie die Auswirkung der ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), werden zunehmend von den Dealmakern berücksichtigt und bei ihrer strategischen Entscheidungsfindung und Due Diligence einbezogen, da sie sich auf den Schutz und die Maximierung von Erträgen durch hohe Bewertungen und starke Nachfrage fokussieren."Mit so viel verfügbarem Kapitel können Unternehmen hohe Multiplikatoren verlangen und erhalten. Wenn diese Entwicklung anhält - und davon gehe ich aus - wird die Notwendigkeit, neben der Wertschöpfung noch weitere Faktoren zu berücksichtigen, für erfolgreiche M&A immer wichtiger", sagt Malcolm Lloyd, Global Deals Leader, Partner, PwC Spanien.Der Effekt eines boomenden IPO-Markts auf M&AIn den letzten sechs Monaten wurden in einem hoch aktiven IPO-Markt hauptsächlich Akquisitionszweckunternehmen (Special-Purpose Acquisition Companies/SPACs) für die Einsammlung von Anlegerkapitel für Übernahmen eingesetzt. SPACs konnten 2020 ein Kapital in Höhe von etwa 70 Mrd. USD einsammeln und machen mehr als die Hälfte aller US-amerikanischen IPOs aus. Auch Private-Equity-Firmen waren wichtige Akteure beim jüngsten SPAC-Boom und erachten diese als nützliche alternative Kapitalquelle. Für 2021 wird noch mehr SPAC-Aktivität erwartet, insbesondere bei Assets wie beispielsweise Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und Gesundheitstechnologie.Lesen Sie Global M&A Industry Trends (https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends.html) von PwC für weitere Informationen zu 2020 und 2021.FußnotenGlobal M&A Industry Trends von PwC ist eine zweimal pro Jahr herausgegebene Analyse der globalen Transaktionsaktivität in fünf Industrien - Verbrauchermärkte (CM), Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT), Gesundheitsindustrien (HI), Energie, Versorgung und Ressourcen (EU&R) und Industrieproduktion und Automobiltechnik (IM&A).Informationen zu PwCPwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 276.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Um mehr darüber zu erfahren und uns zu erzählen, was Ihnen wichtig ist, besuchen Sie uns auf www.pwc.com (http://www.pwc.com/).PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsgesellschaften. Jede der Mitgliedsgesellschaften ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.pwc.com/structure (http://www.pwc.com/structure).© 2021 PwC. Alle Rechte vorbehalten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1121790/PWC_Logo.jpgPressekontakt:ryan.s.spagnolo@pwc.comTelefon: +1 610-551-5871Original-Content von: PwC Global Corporate Affairs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152214/4816327