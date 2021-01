Auf den Balkon oder die Garage geworfen: Jeder Dritte findet Sendungen mitunter an ungewöhnlichen OrtenDrei Viertel beklagen sich über verspätete Lieferungen Berlin, 19. Januar 2021Nicht nur in der Corona-Pandemie kaufen viele Menschen in Deutschland online ein. Die Paketlieferdienste haben dadurch deutlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...