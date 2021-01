Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Corona-BeschlüssenDie Corona-Krisentreffen von Bundesregierung und Ministerpräsidenten drohen in deprimierender Routine zu erstarren. Ein paar zunehmend halbherzig klingende Maßnahmenverlängerungen - warum soll der Lockdown nun ausgerechnet am 14. Februar und damit einen Tag vor Rosenmontag enden? - kombiniert mit leicht verschärften Einschränkungen, Verboten und Vorgaben: Was da alle paar Wochen scheibchenweise verkündet wird, wirkt zunehmend hilf- und planloser.Es wird höchste Zeit, dass die Politik zumindest trittfest Hinweise gibt, wie der Lockdown in den nächsten Monaten gestaltet werden soll. Geliefert werden muss eine nüchterne Bestandsaufnahme, die den Menschen Perspektive statt Stückwerk bietet. Und eine Impfstrategie, die inakzeptable Lieferverzögerungen nicht schicksalsergeben einpreist.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4816381