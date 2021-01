Wenige Wochen nach dem Bitcoin hat auch die Nummer zwei am Markt für Kryptowährungen ein neues Allzeithoch erreicht. Ethereum/Ether war am Dienstag mehr als 1.430 US-Dollar wert. Während Branchenprimus Bitcoin nach dem Erreichen der 40.000-Dollar-Marke vor knapp zwei Wochen eine Pause eingelegt hat, sprang der Kurs der nach Marktkapitalisierung zweitgrößten Kryptowährung nach oben. Am Dienstag durchbrach Ether (ETH) erstmals seit drei Jahren wieder die Marke von 1.400 Dollar - und kletterte bis auf über 1.430 Dollar. Allein in den vergangenen 24 Stunden ging es um 15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...