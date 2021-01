Der deutsche Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt will mit einem Zukauf in Österreich sein Angebot für die militärische Aufklärung erweitern. Das Unternehmen übernimmt Sail Labs, einen Anbieter von Technologien zur automatischen Erfassung und Auswertung großer Datenmengen, wie Hensoldt am Dienstag in Taufkirchen bei München mitteilte.Die Sail-Labs-Software sammelt öffentlich verfügbare Daten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...